Günter Brus: Stich ins Auge

Nun ist, nach Rudolf Schwarzkogler, Otto Muehl und Hermann Nitsch, der letzte Mitbegründer des Wiener Aktionismus abgetreten: Am Samstag vergangener Woche starb der Künstler Günter Brus 85-jährig in Graz, wenige Tage vor der Eröffnung einer großen Retrospektive seiner Arbeiten im Kunsthaus Bregenz.

Der Steirer, der zunächst die Grazer Kunstgewerbeschule besuchte und danach an Wiens Angewandter informelle Malerei studierte, war viel mehr als nur ein großer Aktionskünstler, auch wenn die berühmten, zwischen Selbstbemalung und Autoaggression pendelnden Performances – von „Ana“ (1964) bis „Zerreißprobe“ (1970) – seinen Ruf begründet hatten. Aber Brus erwies sich, nach dem knappen Jahrzehnt des Wiener Aktionismus, der um 1970 verebbte, auch als Meister der gestischen Malerei und der zarten Zeichnung, er war Dichter (seine Textproduktion drang häufig in die Bilder selbst), Romancier und Amateurmusiker. Stets an seiner Seite, als furchtlose Kollaborateurin: Anna Brus, die Ehefrau des Künstlers, die als Akteurin nicht nur an den Performances ihres Mannes teilnahm, sondern immer wieder auch an jenen von Muehl und Schwarzkogler.