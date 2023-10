Hass mit links: Wieso der Antisemitismus gerade in den „progressiven“ Milieus boomt

In den Tagen nach dem barbarischen Anschlag auf Israels Zivilbevölkerung geschah etwas Verstörendes. Weite Teile der Kunstszene und der westlichen Intelligenzija, die politischen Aufruhr sonst gerne lautstark und ad hoc kommentieren, schwiegen. Tage-, manche wochenlang. Als gäbe es zu 1400 ermordeten und zu über 200 verschleppten Menschen nichts weiter zu sagen.

Und dann gab es die, die doch etwas sagten; die unverhohlene Freude über den Schlag gegen die „Besatzungsmacht“ Israel artikulierten, die Hohn und Häme über die Opfer ergossen und Verständnis für die palästinensische Terrororganisation Hamas zeigten. Und tatsächlich kamen diese Stimmen primär von links, von aktivistischer Seite, aus emanzipatorischen Gruppierungen, aus dem Kulturbetrieb. Ein spezifisch linker Antisemitismus, latent seit Jahrzehnten gehegt, wurde plötzlich offensichtlich. Ihm liegt ein dualistisches Denken zugrunde, das Palästina als den Inbegriff des „armen Globalen Südens“ sieht, Israel hingegen als Paradebeispiel eines „kapitalistisch-ausbeuterischen Globalen Nordens“.

Seither muss man von einer Neuordnung der alten ideologischen Verhältnisse sprechen, auch in Österreich. Lena Schilling etwa, die sich zwar schon seit einiger Zeit von #FridaysForFuture losgesagt hat, hätte sich als das österreichische Gesicht des Umweltaktivismus wohl bislang nie träumen lassen, dass sie sich von der schwedischen Klima-Ikone Greta Thunberg so rückhaltlos distanzieren muss. SPÖ-Chef Andreas Babler aus dem linken Flügel der Partei hätte ebenso wenig damit gerechnet, dass er nun Ausschlussforderungen gegen einen noch linkeren Genossen mittragen muss. Lukas F., Mitglied der Sozialistischen Jugend in Wien-Alsergrund hatte auf einer Pro-Palästina-Veranstaltung folgenden Lösungsansatz zum Besten gegeben. Der Gaza-Krieg könne beendet werden, „indem dieser israelische Terror- und Apartheidsstaat weg ist. Nur so.“ Jetzt muss die SPÖ froh sein, dass Lukas F. bald weg sein wird.

BlackLivesMatter (BLM) unter Antisemitismus-Verdacht? Auch das hätte in der heimischen Anti-Rassismus-Szene vor ein paar Wochen noch niemand geahnt. Aber BLM Chicago postete unlängst das Bild eines Paragleiters, begleitet von dem Spruch „I stand with Palestine!“ – eine direkte Anspielung auf jene Fluggeräte, mit denen Hamas-Terroristen die Mauer zu Israel überwanden, um auf einem Rave-Festival junge Menschen zu ermorden, viele davon vermutlich Sympathisanten von BLM. Und auf einer am Wiener Stephansplatz von österreichischen Altlinken organisierten Demo skandierte man „Chaibar, Chaibar, oh ihr Juden, Mohammeds Armee wird zurückkehren!“, nur zwei Tage nach dem Massaker – das hätte sich nicht einmal die Hamas träumen lassen. Chaibar war eine jüdische Oase, die anno 628 nach Christus einen Feldzug Mohammeds erlebte.

Verkehrte Welt

Als die israelischen Vergeltungsschläge begannen, wurde der Ton noch heftiger. Denn nun sahen viele der linken Kräfte in Westeuropa erstmals einen Grund, sich gegen das Blutvergießen auszusprechen: In den sozialen Netzwerken kam es zur stolzen Solidarisierung mit Palästina in Wort, Bild, Blogs und Posts, in den meisten davon keine Silbe zu Israel und seinen Opfern. Eine befremdliche Gleichgültigkeit, was das Schicksal des Judenstaats betrifft, hat sich insbesondere in sich gerne humanistisch-besorgt gerierenden Zirkeln etabliert. Man könnte meinen, die Welt drehe sich neuerdings in die Gegenrichtung: Während rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien in ganz Europa sich scheinheilig hinter Israel stellen, um ihren Muslimenhass besser positionieren zu können, meinen linksbewegte Gruppen, dem unterdrückten Volk der Palästinenser beizustehen, indem sie die von der Hamas orchestrierte Gewalt, Folter, Mord und Vergewaltigung tolerieren.

Es ist in den vergangenen drei Wochen offenbar schwierig geworden, Gräueltaten auch dann als solche zu benennen, wenn sie einem Land zustoßen, dessen Regierung man ablehnt; es scheint in erstaunlich vielen politischen Subkulturen nicht möglich zu sein, um alle Opfer zu trauern, die in diesem neuen Nahost-Krieg zu verzeichnen sind.

Angesichts der jüngsten Untaten sei, wer unparteiisch und neutral bleibe, „ein stiller Teilhaber des Terrors“: So formulierte es der Wiener Schriftsteller Doron Rabinovici in profil vor zwei Wochen. Fraglos gebe es gute Gründe, die israelische Politik zu kritisieren. „Aber es ist zynisch, wenn hierzulande nicht wenige die dschihadistischen Massaker kleinreden, indem sie auf die Militäraktionen der israelischen Armee verweisen. Nie schickte das israelische Militär seine Truppen los, um Massenmorde, Vergewaltigungen, Folterungen und die Schändung von Leichen zu zelebrieren.“ Nicht die Zivilisten, sondern die Täter der Hamas seien das Ziel dieser Luftangriffe, so Rabinovici. „Unabdingbar bleibt, Unschuldige, soweit möglich, zu schonen, aber zynisch ist, wenn die israelischen Opferzahlen gegen die palästinensischen aufgerechnet werden.“

Doch die Metastasierung des Judenhasses schreitet voran. Angesehene Künstlerinnen wie Emily Jacir oder Jumana Manna machen sich auf Social Media über die Geiseln und Opfer der Hamas lustig; die antirassistische Bewegung #BlackLivesMatter in Los Angeles nennt den Terror einen „verzweifelten Akt der Selbstverteidigung“. Und auf propalästinensischen Demonstrationen brüllt man den alten Slogan von der erträumten Auslöschung Israels: „From the river to the sea / Palestine will be free“. Neuerdings entspringt der Israel-Hass von links dem vermeintlich „Guten“, dem Kampf gegen Kapitalismus, Rassismus, Ausbeutung, Kolonialismus. „Die Pro-Palästina-Haltung kommt als eine Art Modeerscheinung immer wieder“, sagt die Historikerin Helga Embacher von der Universität Salzburg, die seit vielen Jahren die unterschiedlichsten Spielarten des Antisemitismus erforscht. Heute erweisen sich dafür „woke“ Bewegungen wie BlackLivesMatter, LGBTQ, die Klimabewegung oder intersektionaler Feminismus als anschlussfähig. Für Palästina zu sein, sei in Teilen dieser Szene „ein Code dafür, auf der richtigen Seite zu stehen“, sagt Embacher. In der stark antirassistisch geprägten Wokeness-Bewegung würden Juden oft als „erfolgreich und weiß“ gelten, Palästinenser als „unterdrückt und schwarz“.