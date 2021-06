profil: Als Zeitgenosse dürften Sie wohl so etwas gedacht haben wie: „Ihr Dummköpfe, was macht ihr denn da?“ Blom: Cameron hat mit unglaublicher Arroganz mit der Zukunft seines Landes gespielt, um seine Position innerhalb der Partei zu stärken. Er hat ein Referendum angekündigt, das niemand ernsthaft wollte, um seinen rechten Parteiflügel zu befrieden. So haben verängstigte Pensionisten in postindustriell-verarmten Städten den Brexit gewählt und damit der kommenden Generation ihre Zukunft verbaut. Die Brexit-Wahl war verantwortungslos. Viele Menschen stimmten gegen alles Mögliche ab, nur nicht gegen Europa: Sie votierten gegen die Migration, gegen ihre eigene Regierung. Sie wollten Cameron zeigen, was sie von ihm halten und sie wollte ihr Land zurück, was zwar verständlich, in einer globalisierten Wirtschaft aber schlicht nicht mehr möglich ist.