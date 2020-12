Bauer sucht Frau, ORF sucht Beifall

Um zumindest Auftritts- und Schlussapplaus gewährleisten zu können, hat der ORF ein spezielles Projekt organisiert: Das Konzert soll zu einem interaktiven Event werden. Wenn Sie sich hier vorab registrieren, können Sie den Wiener Philharmonikern am Neujahrsmorgen von der Couch aus applaudieren. Der ORF will so den Beifall von Zuschauerinnen und Zuschauern aus aller Welt bündeln und den Musikerinnen und Musikern in den Goldenen Saal und dem Fernsehpublikum in die Wohnzimmer projizieren.

Bis dahin dauert es noch etwas mehr als zwei Wochen. Wenn Sie, bevor die guten Vorsätze für 2021 in Kraft treten, vielleicht einmal eine Auszeit brauchen, verbringen Sie Ihren Abend heute statt mit Sebastian, Karl und Rudi doch mit Almbauer Florian, Kräuterbäuerin Sabine und Milchbauer Hannes. Ein kurzer (oder vielleicht auch längerer) Umschalter auf ATV verspricht zumindest ein radikaler Ausbruch aus Ihrer Bubble zu werden.

