Es gibt Filme, die sich Heimbildschirmen kategorisch verweigern. „Architecton“ ist ein solcher: ein immersives, in Bildern und Musik entworfenes Wunderwerk der Zivilisationskritik. Man muss schon ins Kino gehen, um dieser Arbeit Genüge zu tun. Der in Berlin lebende Russe Victor Kossakovsky, geboren 1961 im einstigen Leningrad, hat sich – mit Produktionen wie „Long Live the Antipodes (2011) und „Gunda“ (2020) – in die Riege der international bedeutenden Dokumentarstilisten eingeschrieben. Seine Filme sind bildgewaltig, textarm und elementar. Mit seinem jüngsten Werk, „Architecton“ (ab Freitag im Kino), hat er eine Hymne an das Baumaterial Stein gestaltet, ein ebenso titanisches wie zartes Kinogedicht, eine Art Partnerfilm zu seiner ozeanischen Wasserstudie „Aquarela“ (2018).

Der Materie Stein nähert sich Kossakovsky mit der immateriellen, aus Licht, Klang, Raumillusion und Zeit gebauten Filmkunst. Eine hohe Sinnlichkeit ist seinen Arbeiten eigen: „Architecton“ bringt die Steine, gegen der Gesetze der Schwerkraft, zum Tanzen. Wie er zu solchen Bildern kommt, weiß er selbst nicht so genau, wie Kossakovsky im profil-Interview berichtet, das im Hyatt-Hotel am Berliner Potsdamer Platz stattfindet. „Als Filmemacher dreht man viel zu wenig, ein paar Wochen im Jahr nur, den Rest der Zeit verbringt man inaktiv. Ein Fußballprofi, der drei Tage lang kein Lauftraining macht, wird auf die Ersatzbank verbannt werden. Filmemacher, die ihre Augen nicht trainieren, drohen zu erblinden.“ Er habe sich daher ein System geschaffen, das ihn zwinge, seine Augen unablässig zu trainieren – auch ohne Kamera. „Ich weiß in diesem Augenblick ganz genau, wie ich Sie filmen müsste. Ich habe gelernt, dies mit einem einzigen Blick zu tun. Wenn man sich diesbezüglich trainiert, wird alles lebendig: diese Pflanze hier, der Himmel, die Bäume, die Steine.“

Präzisionsarbeit

Die „Rahmenhandlung“, die Kossakovsky seinem Architektur-Kraftakt gibt, erscheint denkbar fragil: Ein Steinkreis entsteht in einem Mailänder Garten in stundenlanger Präzisionsarbeit, bei Regen und bei Schnee. Menschen sollen fortan außerhalb dieses Kreises bleiben. Der betagte Architekt Michele De Lucchi, der diesen Kreis in Auftrag gibt, ist ein Idealist wie Kossakovsky selbst, der an die Liebe glaubt, an die Schönheit und an die Zukunft der Menschheit. Das Unternehmen „Architecton“, erzählt der Filmemacher, habe mit einer Massenpostsendung begonnen: „Ich schrieb 100 Briefe an 100 große Figuren der Gegenwartsarchitektur. Ich lud sie alle ein, Vorschläge zu machen, wie man Berlin-Tempelhof retten könnte, diesen leeren, seit 2008 geschlossenen Flughafen.“ Eine Bürgerbewegung hatte sich gegen die Errichtung von Büro- und Geschäftsgebäuden gewehrt, sie trat an, die Wiese und den weiten Raum des Tempelhofes Feldes zu erhalten. Die Kommerzialisierung des Ortes droht jedoch weiterhin. „Ich dachte, Architekten könnten dieses Feld mit großen Ideen vielleicht retten. Was müsste man dort errichten? Was wären die für die Menschheit langfristig wichtigen Gebäude? Was werden wir nicht schon bald wieder abreißen? Niemand wusste es, ich erhielt auf meine Briefe kaum Reaktionen. Ein einziger nur hatte eine echte Antwort parat: Michele De Lucchi. Er schlug vor, das Gebiet der Natur zu überlassen, die Menschen auszusperren. So kam er in meinen Film.“