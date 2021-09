Jean-Paul Belmondo: Eine Ikone der Nouvelle Vague ist abgetreten

1956 stieß er, der am Theater seine ersten Feuerproben durchlebt hatte, zum Kino, 1960 kam der Weltruhm mit „Außer Atem“: Belmondo trat darin als egozentrischer und selbststilisierter kleiner Gangster in Szene, der – geschult an den Schurken Hollywoods – auf Jean Seberg, eine Amerikanerin in Paris, stößt und sich von ihr in den Untergang treiben lässt. Durch die frühen Filme Jean-Luc Godards, von „Außer Atem“ bis zu „Pierrot le Fou“ (1965) – bewegte sich Belmondo mit einer nie gesehenen Freiheit, wie einer, dem alles egal sein konnte, für den das Leben nur ein Spiel war, das man impulsiv und improvisiert verbringen musste, weil es andernfalls nicht erstrebenswert war: Langeweile ist schlimmer als der Tod. Belmondo fiel gerne kunstvoll aus der Rolle, er machte deutlich, dass er (allerdings mit einem Höchstmaß an physischer Wirklichkeitsnähe) Fiktion herstellte, er tanzte ansatzlos durch die Bilder und bleckte, wenn ihm danach war, spöttisch die Zähne in Richtung Kamera.

Das Theater war ihm so wichtig wie das Kino. Ab 1987 trat er immer wieder auf die Bühne, akklamiert als alter Haudegen, der niemandem mehr etwas beweisen musste. Einen Oscar hat er nie gekriegt, aber das wird ihm, wenn man von seinen Filmfiguren auf ihn selbst zurückschließen mag, herzlich egal gewesen sein. In den 1980er-Jahren avancierte er, schon ein wenig angejahrt, zum amüsierten Actionhelden in Filmen wie „Der Profi“ (1981).