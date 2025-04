„Jede Generation in Österreich hat das Recht auf ihren eigenen Niavarani“, sagt Der Kuseng. Seit der Premiere von „Hoamatlond, Hoamatlond“ ist der wohl gefunden. Mit seinem Kabarett-Debüt gelingt ihm ein grundehrliches Stück Gegenwart. Es geht um Herkunft, Geschlecht und Klasse, aber eben auch um Poetry-Slams auf provisorischen Landbühnen und schwankende Satellitenschüsseln am elterlichen Balkon. Es ist eine Hommage an Österreich und gleichzeitig das absolute Gegenteil davon. „Hoamatlond, Hoamatlond“ widmet sich mit scharfem Blick den Neurosen dieses Landes und vergisst dabei keine Sekunde lang auf die dafür notwendige Selbstironie. Schließlich wurden schon viele Witze über Linz gemacht, bei Der Kuseng sind sie aber endlich lustig.