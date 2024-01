Kafka komplett

Bereits Ende 2023 erschienen im Berliner Suhrkamp-Verlag zwei neue Bücher zum Kafka-Jubiläum. Der Wiener Zeichner und Autor Nicolas Mahler kann Kafka. Mahler, 55, kann auch Robert Musil und James Joyce, denen er bereits Bild-Text-Bücher gewidmet hat. Mit „Kafka für Boshafte“ und „Komplett Kafka“ hat Mahler seine Beschäftigung in Bild und Wort mit Franz K., dem großen Schmerzensmann der Literatur, der auch sehr komisch sein konnte, überschrieben. „Kafka für Boshafte“ porträtiert den Autor als witzigen Beobachter und Slapstick-Connaisseur; „Komplett Kafka“ setzt Leben und Werk fulminant in Szene.

An Franz Kafka ist kein Vorbeikommen möglich, schon gar nicht 2024. Vor bald 100 Jahren, am 3. Juni 1924, starb der Beamte der Prager Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt und Feierabendschriftsteller 40-jährig in Kierling, Klosterneuburg, an den Folgen der Tuberkulose.

Der 100. Todestag ist ein guter Anlass, das eine oder andere Körnchen im Kafka-Kosmos umzudrehen. Es gibt, erstens, einige Kafka-Sätze, die aufgrund grober Zitierungs-Hypertonie viel von ihrer Spannung und Spannkraft verloren haben. „Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.“ Das ist so ein Satz des Pragers, der bislang vielleicht 100.000 Mal zu oft herbeigerufen wurde. Kafka war 22, als er in einem Brief kühn die Brücke vom Buch zum Meer schlug. Zu häufiger Kalenderspruch-Gebrauch lässt irgendwann sämtliche Wunderwellen, die von einem Gedanken ausgehen, verebben. Zweitens: „Kafkaesk“ als Ausdruck des unergründlich Bedrohlichen bitte zart dosiert verwenden! Vielmehr in den Erzählungen, Tagebüchern, aphorismusartigen Texten des Autors nach neuen Dunkelbildern graben! Nicolas Mahler hat es mit seinen völlig Axt-befreiten Büchern vorgemacht. Auf planetare Neuentdeckungen im K-Kosmos!