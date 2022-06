Kunstfestival Documenta: Werkstatt statt Werk

Erstmals in der Geschichte der Documenta in Kassel hat ein Künstlerkollektiv diese seit 1955 existierende internationale Kulturveranstaltung kuratiert (profil berichtete). Die zehnköpfige Gruppe Ruangrupa, anno 2000 im indonesischen Jakarta gegründet, machte das kollektive künstlerische Arbeiten zum Thema der 15. Documenta (sie läuft bis 25. September). Dazu lud Ruangrupa weitere Kollektive und einzelne Künstlerinnen und Künstler ein, die teilweise ihrerseits weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazuholten. Die Liste der Namen wird vermutlich weiter wachsen, wird doch während der traditionell 100 Tage der Documenta an vielen Projekten beständig weitergearbeitet, die Ruangrupa dem Publikum näherbringen möchte.

Um diese Documenta zu erkunden, braucht man viel Geduld. Auf 32 Standorte verteilen sich quer durch die Stadt zahllose Initiativen. In der Documenta-Halle präsentiert etwa das kubanische „Instituto de Artivismo Hannah Arendt“ seinen Kampf gegen Zensur und politische Unterdrückung, wobei aufgrund fehlender Informationen vieles im Dunkel bleibt. Ebendort erzählt das Wajukuu Art Project aus Nairobi in einem Video über seine Arbeit mit Kindern in Slums. Im Fridericianum gibt das Asia Art Archive einen – bloß oberflächlichen – Einblick in asiatische Performance, nebenan kann man sich durch eine Bibliothek der Black Archives lesen. Einige Räume weiter hat das tunesische Designkollektiv El Warcha eine Art Werkstatt aufgebaut, mit Holzgerüsten, die Sitzgelegenheiten bergen. Von diesen aus lässt sich ein Video betrachten, in denen Personen in Zoom-Sitzungen über ihre Workshop-Erfahrungen berichten.

Die Fülle an Handbibliotheken mit antikolonialistischer, antirassistischer und antikapitalistischer Literatur, an Grafiken, Tabellen, Skizzen und Notizen, die Arbeitsprozesse festhalten, ist enorm. Viele der Initiativen leisten beeindruckende Arbeit. Doch bisweilen beschleicht einen die Frage, wie es um den künstlerischen Mehrwert bestellt sei. An vielen Stellen feiert diese Documenta ein Revival jenes erweiterten Kunstbegriffs, der von Joseph Beuys’ „sozialer Skulptur“ ausging. Dass diese einst eben hier mit der legendären Aktion „7000 Eichen“ ein Highlight fand, scheint immerhin folgerichtig.