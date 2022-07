„Becky‘s So Hot“, so heißt ein anderer toxischer Sommerhit, in dem die US-Musikerin Fletcher davon fantasiert, dass sie der neuen Freundin ihrer Ex gern eine reinhauen, zugleich aber auch mit ihr schlafen würde, was die Sache nicht unkomplizierter macht. „Makes me wanna hit her when I see her / 'Cause Becky's so hot in your vintage t-shirt“. Diagnose: gewaltverherrlichende Lyrics.

Ein Verbot ist hier noch nicht im Gespräch, obwohl Becky sich das Schicksal mit „Layla“ teilt: Beide Frauen werden in den Songs auf ihr attraktives Äußeres reduziert und sexualisiert. Auf TikTok schlägt die Breakup-Hymne jedenfalls voll ein. Der momentane Hype zeigt letztlich nur den alten Mechanismus auf: Auf die (versuchte) Prohibition folgt – weil jetzt anrüchig, verboten, aufregend – der noch viel größere Erfolg.