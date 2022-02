Lesetipps zu Gerhard Roth: Streiter wider das Vergessen

„Venedig - Ein Spiegelbild der Menschheit“ (2021)

Venedig war für Gerhard Roth gleichermaßen Poesiespielwiese und gigantisches Erinnerungstrümmerfeld. 50 Jahre lang durchmaß der Autor die Welt mit der Kamera – und gewann selbst dem fast schon totfotografierten Venedig überraschende Facetten ab. Mittels Analog-, Digital-, Spiegelreflex- und Kompaktkameras hat der Geschichtensammler eine aus allen Nähten platzende Bildergalerie geknipst, weit über 80.000 Aufnahmen, die Mehrzahl davon im 10x15-Format, stapelweise in Kisten archiviert, stumme Zeugnisse der Zeit: eine wie vorsintflutlich wirkende Schweineschlachtung in der Südsteiermark; die bleierne Stille auf dem Friedhof der Namenlosen am Wiener Alberner Hafen; die ikonischen Porträts der Gugginger Künstler; die Aufnahmen von Wald und Wiese nach einem selten heftigen Unwetter, auf denen sich das Gefühl von einem dräuenden Weltende manifestiert; schließlich die Fotoserien aus Japan, Ägypten, Spanien, Portugal, Madeira, Florenz, Amsterdam – und immer wieder Venedig. „Was ich sehr oft fotografiere, ist das Übersehene“, sagte Roth in einem profil-Gespräch. In mehreren Bänden sind Roths Fotografien bisher erschienen, unter anderem in „Atlas der Stille“ (2007), „Im unsichtbaren Wien“ (2010), „Über Land und Meer“ (2011) und „Im Irrgarten der Bilder – Die Gugginger Künstler“ (2012). „Venedig – Ein Spiegelbild der Menschheit“ bildet so etwas wie den Schlussstein der Bildersuche und –sucht Gerhard Roths.