Zum Tod von Gerhard Roth: Unterm Nussbaum

Es gab eine Zeit, da galt Graz als Literaturhauptstadt des deutschsprachigen Raums. Ein paar Jahre lang hatten sich gesellschaftliche Debatten an der Kunst entzündet. Es brannte lichterloh, und Gerhard Roth war mittendrin; er verteidigte seine Künstlerfreunde gegen das „Schnauben aus der rechten Ecke“, riskierte existenzbedrohende Klagen, legte sich mit Jörg Haider und Kurt Waldheim an. Er schätzte Bruno Kreisky, doch Politiker, mit denen er gerne gesprochen hätte, erlebte er immer seltener.

„Unser Land ist der lebendige Beweis für die Relativitätstheorie: Nichts ist wirklich, nichts ist fassbar – jede Erkenntnis, jedes Versprechen, jede Zusage lösen sich sofort in nichts auf, schlagen in das Gegenteil um“, hieß es in einem Roth-Kommentar im profil 1988. Bis heute gültig.

Gerhard Roth litt an seiner Heimatstadt. An ihrem aufgeblasenen Kleinbürgertum, am Geltenwollen, an der Verstocktheit. In seinem autobiografischen Roman „Alphabet der Zeit“ erzählt er von seiner Kindheit und Jugend in Graz, von demütigenden Erfahrungen des Erwachsenwerdens in einem Hort des Schweigens. Auf der Spur der Nazi-Vergangenheit seiner Eltern stößt er auf eine Geschichte aus Wahrheiten, Halbwahrheiten, Unwahrheiten, von Auslassungen und Neuinterpretationen. Diesen Roman hat er sich aus dem Herzen gerissen.

Roth schildert eine Szene, in der das Unglück einer ganzen Generation steckt. Ein Dokumentarfilm mit dem Titel „Der Nürnberger Prozess“ erweckt seine Aufmerksamkeit. Der damals 15-Jährige denkt, es gehe um irgendeine Gerichtsverhandlung. Nur zwei, drei Besucher sitzen im Kinosaal. Und dann flimmern die Leichenberge über die Leinwand; Genickschüsse, Gaskammern und Hinrichtungen durch den Strang. Immer wieder will er wegschauen, kann aber nicht. Er läuft weinend durch die ganze Stadt nach Hause – und dann erzählt Roth, wie das war, als er daheim in die Küche trat und alle da waren: Vater, Mutter, Onkel, Tante.