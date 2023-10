Dürftiger fiel die Begründung selten aus. „Für seine innovativen Stücke und Prosa“, so legitimierte die schwedische Jury ihre Wahl, den norwegischen Romancier und Dramatiker Jon Fosse mit der weltweit wichtigsten Literaturauszeichnung zu ehren. Mit seinem Werk gebe Fosse „dem Unsagbaren eine Stimme“. Selten klang das Verdikt, auf das ein Preisgeld von umgerechnet 945.000 Euro folgt, mehr nach holzschnittartigem Affront. Jede südburgenländische Naturlyrik-Trophäe ist fundierter begründet.

Gerade Fosse, 64, wäre ein Autor, der verschärfte Aufmerksamkeit verdiente, verschließen sich dessen Werke zuverlässig allzu leichter Zugänglichkeit. Insofern hat die Akademie am Ende doch noch gründliche Arbeit geleistet: Die in den vergangenen Jahren etwas in Abseits geratenen Bücher und Dramen Fosses dürfen nun wieder eine Renaissance erleben.

Fosse, der mit Bart und Wallemähne etwas Wikingerhaft-Nordisches ausstrahlt, sieht sich selbst als „mystischen Realisten“. Was das im Konkreten heißt, ist beispielsweise in „Trilogie“ nachzulesen, einer 2014 im norwegischen Original erschienenen Liebesgeschichte, die alle und zugleich keine Zeiten überspannt, ein Buch ohne jeden Punkt: Alida und Asle irren darin im Spätherbst durch einen norwegischen Küstenort. Keine Herberge, nirgends. Graue Landschaften, graue Zeit. Wenn die Fjorde Trauer tragen. Das menschliche Dasein als Dunkelspiel, als ausgedehnte Absurdität – von Fosse in bislang weit über 50 Büchern ausbuchstabiert: in Romanen, Gedichtbänden, Theaterstücken, Essaysammlungen, Kinderbüchern.