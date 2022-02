Lizenz in Nöten: Die juristischen Tücken hinter dem NFT-Handel

Der zweite große Fragenkomplex in Sachen NFTs betrifft die Unterscheidung zwischen Besitz und Eigentum. Wer etwas besitzt, muss noch lange nicht dessen Eigentümer sein: „Eigentum ist ein ‚Vollrecht‘.“ Besitz bedeutet ein „Weniger an Rechten“, heißt es auf der Site oesterreich.gv.at , dem „digitalen Amt“ des Landes. Wer beispielsweise eine Wohnung mietet, besitzt sie – im Gegensatz zu jener Person, die im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist. Für NFTs erweist sich diese Unterscheidung als wichtig, wenn sie mit physischen Objekten verknüpft sind. Auch solche werden über NFTs verkauft, zumeist gemeinsam mit einer digitalen Abbildung des Originals. Allerdings werden sie kaum je in der Realwelt übergeben. Bei Verkäufen analoger Güter ist die physische Übergabe jedoch wesentlich. Auch hier startete Kucsko einen Selbstversuch. Diesmal übertrug er dem Francisco Carolinum eine 64 Kilo schwere Skulptur. Es erschien „untunlich und auch faktisch nahezu unmöglich, jedem neuen NFT-Erwerber den 64-Kilo-Stein auch tatsächlich zu übergeben“, schreiben seine einstigen Kanzleikollegen Thomas Kulnigg und Tullia Veronesi von Schönherr Rechtsanwälte. Daher fand man ein Konstrukt, um das Museum zum Eigentümer zu machen, und zwar eine „Übergabe durch Erklärung“. Diese ersetzt den physischen Transfer des Objekts. Regelungen wie diese sind jedoch gerade erst im Entstehen.

Zudem ist geistiges Eigentum in der virtuellen Welt wesentlich einfacher zu stehlen als in der analogen. So kann jeder ein digitales Bild oder ein Soundfile, das etwa zu PR-Zwecken öffentlich abrufbar ist, auf einer Plattform zum Verkauf anbieten. Während ein analoges Auktionshaus für die Echtheit seines Angebots haftet, ist das in der virtuellen Welt anders. Kucsko: „Wenn ich bemerke, dass ein Kunstwerk nicht vom angegebenen Urheber ist: Wer haftet dann? Die Plattform, auf der ich es erworben habe – oder der Verkäufer? Die AGBs von Plattformen wie OpenSea schließen jede Haftung üblicherweise aus.“ Einen Verkäufer, der seine Pixelware unter Pseudonym anbietet, dingfest zu machen, kann sich freilich als unmöglich entpuppen. Es scheint, als läge eine Ära der erbitterten juristischen Auseinandersetzungen vor uns.