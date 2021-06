Lyriker H. C. Artmann: Nua ka Schmoez

Die Sonne geht auf, wenn man das Haus in der Wiener Schönborngasse betritt. „SONNE du hausfrau im himmel“, verkündet in Kleinschreibung das Gedicht auf der hellgrauen Marmortafel über dem Eingang: „auf erden du nachbarin unser“. In der hellen Wohnung im dritten Stock lebte und arbeitete H. C. Artmann zwischen 1995 und seinem Todestag im Dezember 2000 mit seiner Ehefrau, der Autorin Rosa Pock.

Die Schönborngasse ist der Ausgangspunkt dieser kleinen Reise auf Artmanns Spuren mit drei weiteren Stationen: Wienbibliothek, Artmann-Lektüre und am Ende das Telefonat mit einem langjährigen Freund des Dichters.