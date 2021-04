Peter Handkes neue „Dämonengeschichte“

Man kann "Mein Tag im anderen Land" aber auch einfach als die Selbst- und Umgebungsentdeckungsreise eines tölpelhaften Helden ins Ungewisse und Unsichere lesen, in dem das Weiter-so ins Wanken gerät. Wer will sich von ein paar Dämonen schon das heitere Gemüt ruinieren lassen? Peter Handkes ewiges Fremdeln mit der Welt manifestiert sich hier in hochherzigem Prosaton und obligaten Abstechern ins Märchenhafte. Es schwingt wie immer bei diesem Autor die Ode an die Freude mit, in diesem Fall goetheanisch grundiert: "Wer sich des Tags freut, freut sich der Welt."



Man kann das mit Wegwerfgeste leicht als Edelkitsch abtun - oder als den Versuch, in nur vordergründig einfachen Szenenfolgen einer Meter für Meter durchkartografierten Welt noch Geheimverstecke abzutrotzen; und sich dabei ordentliche Beulen zu holen: "Mir auf den Schädel gestürzt, alte Eiche", fleht der Obstgärtner: "Hinein hinten in den Müllwagen mit mir, zum Zerhäckseltwerden. In den Käfig zu dir, hungrig brüllender Löwe. - Oder dass wenigstens ein Taubenschwarm mich augenblicklich von oben bis unten zuschisse!"