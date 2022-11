Martin Kušej: „Diese Behauptungen machen mich sprachlos“

Die Entscheidung über die künftige Burgtheater-Direktion wird in Kürze fallen. Gehen Sie davon aus, dass Ihre Amtszeit verlängert wird? Aus welchen Gründen sollte dies geschehen?

Kušej

Natürlich mache ich mir meine Gedanken, aber letztlich habe ich, wenn ich ehrlich bin, keine Fantasie dafür, nicht verlängert zu werden. Im Moment müssen alle Kulturinstitutionen Vertrauen schaffen und das Publikum zurücklocken. Das hat für uns oberste Priorität und gleichzeitig wollen wir unseren Ausgangspunkt – die Internationalisierung des Hauses, ein mehrsprachiges und diverses Ensemble – weiterverfolgen. Die Krisen haben uns stärker gemacht, ein Zusammengehörigkeitsgefühl und ein Wahrnehmen unserer Erfolge, auf die wir aufbauen können, stellen sich jetzt – nach zweieinhalb Jahren Pandemie – deutlich spürbar ein. Das Ensemble des Burgtheaters ist großartig wie selten zuvor, die ästhetische Vielfalt unserer Bühnen ist enorm mannigfaltig. Ganz unabhängig von meiner Person wäre es wirklich nicht nachvollziehbar, hier ohne Not die Ruder komplett herumzuwerfen.

Wie würden Sie ihre bisherige „Ära“ bilanzieren?

Kušej

Von „Ära“ kann nach gut drei Jahren leider noch keine Rede sein. In der ersten Spielzeit sind wir gut gestartet, haben viel riskiert und Aufsehen erregt. Denken Sie an Rasches „Bakchen“-Inszenierung, „Die Vögel“, „Der Henker“ oder Jelineks „Schwarzwasser“. Danach hat uns die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Herausragende Inszenierungen wie „Die Troerinnen“, „Die Hermannsschlacht“ oder „Adern“ sind nicht ausreichend wahrgenommen worden. Diese Spielzeit läuft super, ich bin sehr zufrieden, ob mit „Engel in Amerika“, dem „Weiten Land“ und aktuell „Dämonen“ oder auch unserem jungen Ensemble bei „Ingolstadt“. Und schließlich sind „Automatenbüfett“, „Maria Stuart“, „Geschlossene Gesellschaft“ und neuerdings „Nebenan“ unsere absoluten Highlights beim Publikum.

Burgtheater-Insider berichten Befremdliches: Es herrsche ein „oft respektloser Umgangston“, der „bis ins Cholerische“ gehe. Von „Willkür“ ist die Rede und von einer „Atmosphäre der Angst, weshalb viele das Burgtheater bereits verlassen hätten“, von einer Mischung aus chaotischem Arbeiten und autoritärem Führungsstil. Bitte nehmen Sie dazu Stellung.

Kušej