Vorwürfe gegen Burgtheater-Chef Martin Kušej: „Atmosphäre der Angst“

Mit der Frage „Do you know who I am?“ überraschte vor rund drei Jahren der damals neue Burgtheaterchef Martin Kušej unbedarfte Besucher auf der Feststiege des Hauses. Und legte sichtlich stolz nach: „I am the boss of this theatre.“ Beobachtet wurde die Szene vom ORF, online findet man sie leider nicht mehr. Es entbehrt nicht einer gewissen Komik, wie sich der 61-jährige Regisseur da in Szene setzt: Als hemdsärmeliger Macher bedient er ein Rollenbild, das ein wenig aus der Zeit gefallen wirkt. Man könnte das als schrullige Marotte abtun, allerdings scheint es an der Burg hinter den Kulissen schon länger und problematischer zu rumoren.



Das Haus wirkt nicht nur nach außen wie gelähmt – und Kušej ist im öffentlichen Diskurs kaum präsent. Insider berichten zudem von einem respektlosen Umgangston gegenüber mitarbeitenden und künstlerischen Teams, der bis ins Cholerische gehe. Kušej fehle es an kommunikativer und integrativer Fähigkeit, es herrsche Willkür und eine „Atmosphäre der Angst“, weshalb viele das Burgtheater bereits verlassen hätten. Getroffene Entscheidungen würden im letzten Moment umgeworfen, oder der Chef könne sich an diese schlicht nicht mehr erinnern. Eine Mischung aus chaotischem Arbeiten und autoritärem Führungsstil soll am Burgtheater für Stress und zahlreiche Überstunden sorgen. Kušejs „Ich bin hier der Boss“-Mentalität verhindere Teamarbeit. Für ein persönliches Gespräch stand der Direktor vergangene Woche nicht zur Verfügung, sechs Fragen beantwortete er immerhin schriftlich. Das Interview lesen Sie hier.