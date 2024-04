Martin Pollack: "Wir sind gut beraten, mit dem Schlimmsten zu rechnen!"

Pollack

Nicht lange. Ich hatte den Eindruck, sie wollte überhaupt nicht darüber reden, obwohl sie natürlich alles wusste. Meine Mutter war keine große Intellektuelle, sie war aber auch nicht dumm. Mit meinen Großeltern väterlicherseits, die auf ihren Sohn Gerhard stolz waren, kam ebenfalls kein Gespräch zustande.

Die verzweigte Familie erschwerte die Annäherung an die Vergangenheit zusätzlich.

Pollack

Vom Linzer Stiefvater Hans Pollack wurde ich zu den Großeltern Bast nach Amstetten geschickt. Dort stieg ich aus dem Zug als Gerhards Sohn-und wurde durch die Stadt von einem ehemaligen Nazi zum anderen geführt. "Jessas, der Martin schaut ihm so ähnlich!" Ich bekam zu hören, was man einem Kind eben sagt. Kein Mensch in Amstetten hielt es für angebracht, dem Buben zu erklären, weshalb er in Niederösterreich einen leiblichen Vater gehabt hatte, der drei Jahre nach meiner Geburt auf der Flucht auf dem Brennerpass durch drei Schüsse ermordet worden war.

Wie denken Sie an Ihre Großeltern zurück, die so stolz auf ihren Kriegsverbrechersohn waren?

Pollack

Ich blicke mit Liebe auf sie zurück. Mit 23 brach ich aber mit meiner Großmutter, der Chefideologin der Familie und mit ihr mit der gesamten Familie väterlicherseits.

Eine Frage, die Sie Ihr Leben lang beschäftigte, war, wie Ihr Vater zum Mörder werden konnte.

Pollack

Mein Vater war ein normaler Mensch, kein geborener Verbrecher, kein Monster. Wie wurde er also zu dem, der er am Ende war? Es ist eine nicht enden wollende Geschichte, wie ich aus leidvoller Erfahrung weiß. Einem kürzlich entdeckten Polizeiakt ist zu entnehmen, wie er im März 1947 tot in einem Bunker am Brenner gefunden wurde. Es ist alles andere als angenehm, mit diesen so nüchternen wie detaillierten Schilderungen Jahrzehnte später konfrontiert zu werden: Der Vater lag wochenlang tot im Bunker, hatte zwei Schussverletzungen im Gesicht, eine in der Brust. So genau wollte ich es dann auch wieder nicht wissen.

"Erinnerung, sprich!", forderte der Schriftsteller Vladimir Nabokov. Sie stellten sich insofern nie taub.

Pollack

Natürlich nicht, auch wenn zuweilen völlig absurde Details zum Vorschein kommen. Entdeckt wurde der Vater in Südtirol von Beamten, die eine erste Beschreibung des Toten anfertigten-wobei am Ende insgesamt drei völlig unterschiedliche Beschreibungen ausgearbeitet wurden. Die einen schreiben, der Leichnam trug weiße Stutzen. Im selben Akt ist zu lesen, er habe dunkelbraune Strümpfe angehabt. Gewiss, das sind völlig bedeutungslose Erinnerungsbausteine. Dennoch waren sie für mich verblüffend.

Was überwiegt bei Ihnen beim Lesen dieser Akten: die Wissbegierde oder die Emotionen?

Pollack

Vor wenigen Tagen erst erhielt ich neue Dokumente aus der Slowakei. Mein Vater war Chef eines Sonderkommandos, das in der zweiten Hälfte des Jahres 1944 in der Slowakei für Erschießungen eingesetzt wurde. Vieles davon wusste ich bereits. Dennoch kommen ständig neue, entsetzliche Details zum Vorschein. Die Gefangenen wurden mit "Telefondraht" gefesselt, in einen Wald geführt und erschossen. In einer Schilderung tauchen zwei Mitglieder der Einsatzgruppe auf, die aus dem Wald mit zwei Paar Schuhen in Händen zurückkehren. Mit dem Auto fuhren sie ins nächste Wirtshaus und verhökerten die Schuhe der Opfer an den Wirt.

Nochmals: Wie wurde Ihr Vater zum Verbrecher?

Pollack

Es entzieht sich meiner Kenntnis, wann er diesen Sprung machte-vom gläubigen Nationalsozialisten zum Mörder. Er entstammte einer tiefbraunen Familie, wurde im Geist der Grazer Burschenschaften sozialisiert. Dass er später in die slowakischen Berge stieg, um dort Jüdinnen und Juden zu jagen- buchstäblich zu jagen, weil er tatsächlich Jäger war- ,das begreife ich bis heute nicht.

Der deutsche Publizist Niklas Frank trägt bis heute ein Foto seines hingerichteten Vaters Hans, des ehemaligen NS-Generalgouverneurs von Polen, in seiner Brieftasche. Frank sagt, dies sei seine Form der Rache.

Pollack

Das ist eine Haltung, der ich mich gegenüber immer verwehrt habe, dieses Urteilsprechen. Meines Erachtens steht mir das nicht zu. Die Taten meines Vaters sind verachtenswert. Dennoch habe ich mit ihm nie im Sinne einer totalen Verdammnis abgerechnet.