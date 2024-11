Maschinen, Tiere, Geister: Südkoreas Kunstszene boomt

© Lets Studio. Courtesy of Lets Studio and Frieze

© Lets Studio. Courtesy of Lets Studio and Frieze

© Lets Studio. Courtesy of Lets Studio and Frieze Der in Korea hochaktive Salzburger Galerist Thaddaeus Ropac bei der Frieze Seoul

Die Zahlen sprechen für sich: „In diesem Jahr konnten wir 70.000 Menschen aus 46 Ländern begrüßen, darunter Top-Sammler und Vertreter von über 130 führenden Museen und Institutionen wie dem Centre Pompidou, dem Museum M+, dem Solomon R. Guggenheim Museum, der Tate und dem Stedelijk Museum sowie allen wichtigen lokalen Institutionen“, bestätigt Patrick Lee, Leiter der „Frieze Seoul“, auf profil-Anfrage. Die dynamische Mischung aus Tradition und Moderne sowie die strategische Lage Seouls in Asien seien ideal, um sowohl ein regionales als auch ein globales Publikum anzusprechen.

Boom auf allen Ebenen

Der Literaturnobelpreis für die südkoreanische Autorin Han Kang ist nur ein Hinweis auf die starke Kreativszene eines Landes, das international lange auf K-Pop reduziert wurde. Auch in Wien ist der Korea-Hype präsent, nicht nur in vielen neuen Restaurants, die etwa aus der nördlichen Ecke der Mariahilfer Straße eine Art „Little Korea“ machen. Und die Wiener Secession zeigt gerade eine Gruppenausstellung, die von einer führenden südkoreanischen Kuratorin gestaltet wurde: Sunjung Kim, die künstlerische Leiterin des Art Sonje Center in Seoul, präsentiert in „Forms of the Shadow“ (zu sehen bis 17. November) Werke, die von globalen Konflikten und Traumata handeln. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Demilitarisierte Zone (DMZ), die Nord- und Südkorea voneinander trennt und seit über 70 Jahren unzugänglich ist. Üppig wuchert die Natur in diesem Landstrich, Fauna und Flora haben sich jenen Raum zurückerobert. Der Künstler Joon Kim, 1976 in Seoul geboren, hat die reiche Klanglandschaft dieses faszinierenden Ökosystems dokumentiert.

Szenenwechsel: Wie sieht es jenseits der Hauptstadt in Südkorea aus? Gwangju hat 1,5 Millionen Einwohner, auf der touristischen Landkarte liegt die Stadt nicht. Sie punktet jedoch durch eine Kunst-Biennale, die heuer bereits zum 15. Mal (bis 1. Dezember) stattfindet, 30 Länder wurden eingeladen. Der französische Kurator Nicolas Bourriaud hat ein brisantes Thema aufgegriffen: „Die eingeladenen Kunstschaffenden versuchen, den gemeinsamen Raum zwischen Menschen, Maschinen, Tieren, Geistern und organischem Leben neu zu überdenken“, so der etwas geschraubte Pressetext. Es fängt düster an: Autolärm tönt, während man einen dunklen Ausstellungskorridor entlanggeht. Im nächsten, hell beleuchteten Raum bröckelt die Decke herunter. Endzeitstimmung macht sich breit, künstlerische Dystopie dominiert. Erst im letzten Stockwerk geht es dann um „Heilung“, ein im Kunstbetrieb gerade überstrapazierter Begriff, der gern ins Esoterische abdriftet. Aber die Schau findet auch hier die richtige Balance, sucht spannende Irritation wie in den Videos des weißrussischen Künstlers Jura Shust, der einer Gruppe junger Hipster bei einem Ritual im Wald zusieht, das beruhigend und bedrohlich zugleich wirkt. Starke künstlerische Einzelstimmen prägen die Schau, die sehr international ausgerichtet ist. Genau das ist ihre Stärke, sie zeigt, dass Südkorea längst ein Player ist, der nicht nur Nabelschau betreibt.

Antisemitische Gesten aus dem Globalen Süden

Drei Stunden von Gwangju entfernt liegt die Hafenmetropole Busan, ein beliebter Touristenort. Sandstrände wurden künstlich aufgeschüttet, es wird an allen Ecken und Enden gebaut, fast macht sich Dubai-Stimmung breit. Auch in Busan gibt es eine Biennale mit dem bedeutungsschweren Titel „Seeing in the Dark“, thematisch verankert zwischen „Piraten-Utopien“ und „buddhistischer Erleuchtung“. Klassische Gemälde sucht man vergebens, der Globale Süden hat hier eine Plattform. Wie auf der documenta fifteen von 2022 sind vor allem raumgreifende Bastel-Installationen zu sehen. Direkt beim Eingang findet sich der Aufreger der documenta wieder: Das indonesische Kollektiv Taring Padi hat anscheinend wenig aus der Antisemitismus-Kritik in Kassel gelernt. Demonstrativ ist erneut ein „Kapitalisten-Schwein“ aus Pappe mit jüdischem Hut zu sehen. Für Diskussionen hat das in Südkorea nicht gesorgt. Auch dies könnte signalisieren, dass ein intensivierter Austausch zwischen Asien und Europa wichtig wäre.