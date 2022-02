Mavi Phoenix im Interview: "Was heißt es, ein Mann zu sein?"

profil: Spotify gibt auch Empfehlungen für den perfekten Songaufbau raus: kurzes Intro, gewisse Songlänge.

Phoenix: Richtige Künstler lassen sich nichts sagen. Da merkt man schnell, wer genug Selbstbewusstsein hat, sein eigenes Ding durchzuziehen. Das versuche ich auch.

profil: Können Sie sich an den Moment erinnern, an dem Sie gedacht haben: Jetzt habe ich es geschafft.

Phoenix: Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, irgendwas geschafft zu haben. Darum geht es mir nicht. Ich will die Zeit, die ich auf diesem Planeten habe, bestmöglich nutzen und tolle Musik machen. Ich bin froh, dass Mavi Phoenix nicht von Anfang an völlig durch die Decke gegangen ist. So bleibt mir noch viel Luft nach oben. Was schön ist: Durch „Marlon“ habe ich mich selbst mehr schätzen gelernt. Früher habe ich mich oft heruntergespielt, mich kleiner gemacht, als ich wirklich war.