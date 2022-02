Und plötzlich sind die Haare kürzer und schwarz gefärbt, statt überlangen Schlabberpullis trägt er Lederjacke und gibt den Frontmann mit Rockgitarre. Die Live-Premiere nach seiner Gender-Transition feierte Mavi Phoenix in der Fernsehshow "ZDF Magazin Royal" des deutschen TV-Satirikers Jan Böhmermann. "Nothing is ever right with you /Nothing is ever good with you / Nothing is good enough for you", heißt es in der Vorabsingle "Nothing Good", und Phoenix spielt mit dem alten Popmusik-Topos der unmöglichen Liebe. Auf den 15 neuen Songs seines Albums "Marlon" erweitert Mavi Phoenix seinen bisherigen Mix aus Elektropop, R&B und Rap um Gitarrenriffs, trotzige Lyrics und ein neues stimmliches Selbstbewusstsein. "Why'd you wanna hurt me, Baby?", singt er über sein Liebesleid: "You're such a flirt and you lie / dirty and shady." Die Gitarren nehmen auf dem Album größeren Raum ein, erzählt Phoenix im Gespräch. Das liege auch daran, dass sich sein Projekt live zu einer vierköpfigen Band ausgewachsen hat-und der Chef der Truppe heute nicht nur singt und rappt, sondern gerne selbst zur Gitarre greift. Auch die Themen haben sich in den letzten Jahren verändert: "Marlon" dreht sich stärker um Sexualität und Liebe, Eifersucht und unmögliche Erwartungshaltungen. "Vor der Transition musste ich zeigen, wie tough und cool ich war."Das habe er nun nicht mehr nötig, könne seine weichen und emotionalen Seiten zeigen. Seine Musik sei nicht sein Tagebuch, auch wenn sie nah an ihm dran und autobiografisch sei. "Oft schreibe ich über Situationen, die mir nie passiert sind, und dann passieren sie wirklich. Meine Songs sind bisweilen wie Vorhersagen.