Bereits in der Schule fantasierte die Tagträumerin vom internationalen Durchbruch. "Dass ich unbedingt einen Grammy gewinnen will, hat damals in Linz natürlich für Verwunderung gesorgt, aber es ist wichtig für mich, groß zu denken", gesteht Phoenix. Ihr Selbstbewusstsein stieß jedoch nicht immer auf Gegenliebe: "Vor allem bei Männern, die es nicht gewohnt sind, dass ein kleines Mädel so deutlich sagt, was sie will, kommt meine Art oft nicht gut an." Im internationalen Musikund Festivalbusiness hingegen sei man heute aufgeschlossener, auch wenn es immer wieder Kollegen gebe, die ihr anfangs nicht viel zutrauen.