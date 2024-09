Kommenden Freitag, 13. September, ist der Besuch von Mélanie Berger-Volle im „Haus der Geschichte Österreich“ (hdgö) am Wiener Heldenplatz geplant. An diesem Tag spricht die 102-Jährige, die in ihrer Heimatstadt Saint-Étienne zuletzt die olympische Fackel gen Paris trug, über ihre Erinnerungen an den Nationalsozialismus und die Notwendigkeit von Widerstand und Ungehorsam. (Die Veranstaltung ist leider bereits ausgebucht.) Jahrzehntelang erzählte Berger-Volle in ihrer Wahlheimat Frankreichs Schülerinnen und Schülern von ihrem Leben als Widerstandskämpferin gegen den NS-Terror, von einem Leben, das in Wien seinen Anfang nahm. Bereits als Jugendliche engagierte sie sich gegen die Dollfuß-Schuschnigg-Gewaltherrschaft; mit 15 Jahren klebte sie Anti-Hitler-Flugblätter an Wiens Häuserwände; nach dem sogenannten „Anschluss“ Österreichs an NS-Deutschland floh sie im Alter von 16 Jahren – als Jüdin und Kommunistin doppelt in Gefahr – mit 70 Schilling im Rucksack über Belgien bis in den Süden Frankreichs. Bald flog ihre Widerstandsgruppe auf; sie wurde verhaftet und zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt; nach halsbrecherischer Flucht entkam sie aus dem Marseiller Gefängnis und schloss sich der Résistance an. Inzwischen ist Mélanie Berger-Volle eine der wenigen Zeitzeuginnen, die vom Damals erzählen können.