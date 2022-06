Aber ihr Sinnesapparat scheint sich weiter zu verändern, auf Empfang geschaltet zu sein. Nur: Was genau empfängt sie? Geräusche aus der Vergangenheit? Aus einer fernen kollektiven Erinnerung? Der aus Bangkok stammende Regisseur Apichatpong Weerasethakul, 51, ist – als mehrfacher Cannes-Gewinner – eine der renommiertesten Gestalten des Arthouse-Kinos und inzwischen auch des globalen Kunstbetriebs; er weigert sich, zwischen der Kunst, die erst greifbar machen kann, was die Welt und die Menschen definiert, und dem sogenannten Leben zu unterscheiden, das eine vom anderen zu trennen. Mehrfach durchschreitet Swinton in diesem Film, der auf zarte Weise das Dokumentarische mit dem Fiktionalen überblendet, auch museale Orte, betrachtet Installationen und Gemälde. In einem Tonstudio, das sie aufsucht, bemüht sie sich mithilfe eines Sound-Spezialisten, das Geräusch in ihrem Kopf nachzubilden, es auch für die Außenwelt hörbar zu machen: Es sei wie eine Betonkugel, sagt sie, die gegen eine vom Meer umspülte Metallwand knalle.