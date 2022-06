Zum letzten Tanz: Knausgård wagt viel und gewinnt wenig

Tag eins

Sofort zoomt sich der Roman in das Leben des Literaturprofessors Arne, der mit seiner Familie die beiden Tage im Sommerhaus verbringt. Man lernt das norwegische Bergen und Umgebung als eine Landschaft wie hingepinselt kennen, dazu Meeresrauschen und Bergeshöhen. Das Böse unter der Sonne schläft aber nicht. Meereskrebse krabbeln und kriechen in nie gesehener Menge am Meeresufer, Katzen werden gemetzelt, ein Stern erscheint am Firmament. Geschichten mit homöopathischem Gruselfaktor, der sich in den 48 Stunden Leseklausur dahinzieht -bis zur lazarusartigen Rückkehr eines Totgeglaubten. In langen, lose miteinander verbundenen Kapiteln widmet sich Knausgård seinem Personal: Da ist die Pastorin Kathrine, die in ihrer Ehe unglücklich ist; der Journalist Jostein, der über eine bizarre Bluttat berichtet; seine Ehefrau Turid, die in einer psychiatrischen Anstalt Nachtwache hält; der Kindergärtner Emil, der für das Windelwechseln bei seinen Schützlingen Energie bei Pink Floyd und Kraftwerk tankt, genauso wie die Kassiererin Iselin, die Billie Eilish und Ariana Grande hört.

Seite 204, erster Lesezwischenstand: "Der Morgenstern" ist in Pop und Rock getunkt, während Knausgård den Alltagstrott seiner Antihelden durch die Akzentuierung von Ausscheidungsvorgängen und Windelwechseldramen betont. Ein neunköpfiges Ensemble, das mit Gott und dem großen Rest hadert, sich in jeweils eigenen Worten und Kapiteln die Erlösung von der irdischen Pein erhofft. Irgendwann erblicken alle den Stern.

Die Tiere-Hirsche, Krebse, Spinnen, Katzen, Kreuzotter, Habichte, Füchse-, die diesen Roman bevölkern, fangen fast unmerklich an, sich auffällig zu verhalten: "KRUUAAA!", lässt Knausgård ein Wesen brüllen. Unfreiwillig komisch wird es, wenn Marienkäfer hitchcockmäßig zu Miniflugmonstern werden.

Dennoch kurz das Buch zur Seite gelegt. Schnelle Nachschau, ob sich der schleichende Wahnsinn in der Wirklichkeit entfaltet. Falscher Alarm. Die Vögel sitzen wie gewohnt im Baum und sind nichts anderes als Vögel.

Knausgård fädelt seinen Reigen an Geschichten geschickt ein, indem er unterschiedliche Aggregatzustände des Lebens-verkörpert von seinen in Abstufungen scheiternden Heldinnen und Helden-miteinander in Berührung bringt. Seinen Figuren gönnt er dabei herzlich wenig Spielraum: "Morgen war schließlich auch noch ein Tag", lässt er eine mantraartig wiederholen. "Der Tod gehört zum Leben", darf eine andere im Seichten stranden.

Knausgård wagt viel – und gewinnt wenig. Man kann das Buch aufregend unheimlich finden. Oder unheimlich unaufregend. Knausgård versucht sich an einem Spagat, der nicht immer ganz gelingt. Man schaut den Menschen in Bergen zuerst interessiert, am Ende eher teilnahmslos beim Weiterleben zu. Sie werden weiterhin ganze Tabaktrafiken leerrauchen und vom vielen Bierflaschenhalten Hornhaut in den Handflächen bekommen. Und ihren Morgenkaffee auf Terrassen mit zauberhaftem Blick auf Fjorde und glänzende Berge genießen. Im wohltemperierten Mittelstandmilieu bleibt der Stern eine Randerscheinung. Unter dem breiten Dach des gewöhnlichen Schreckens dürfen die Seelsorgerin Kathrine und der Reporter Jostein, der Knausgård in Richtung Klischee abrutscht, weiter ihrem Alltag frönen. Menschheitsgeschichte, wird Knausgård nicht müde zu betonen, schnurrt manchmal auf kleine Orte zusammen. In seinem Bergen lässt er das Selbstverständliche passieren, das zugleich, in den besten, eher raren Momenten dieses Romans, das Frappierende ist.

Gegen Ende des ersten Lesetages ist der schleichenden Verknausgårdisierung kaum zu entkommen. Der Autor ist für seine Detailversessenheit und die ausufernde Ausführlichkeit seines Erzählens bekannt. In "Der Morgenstern" werden seitenlang Autoschlüssel gesucht, Waschmaschinen mit Schmutzwäsche befüllt und Fettstreifen von Koteletts geschnitten. Der erste Tag endet im Buch wie in der Leseklause ins Mikroskopische gedehnt. Tiefe Nacht. Die Zeit wie in Zeitlupe. Erschöpft legt man auf Seite 495 das Lesebändchen ins Buch und klappt es zu. Diagnose: Überdosis. Jeder weitere Knausgård-Satz wäre Schmerz. Morgen ist schließlich auch noch ein Tag.