„72 Seasons“ von Metallica: Gelb ist die Hoffnung

Wenn man das Erfolgskonzept von Metallica auf den Punkt bringen möchte, ließe es sich so zusammenfassen: Das Leben da draußen ist hart, ungerecht und voller Stolpersteine, aber gemeinsam schaffen wir es aus dieser Misere. Denn die globale Metallica Family, die sich seit über vier Jahrzehnten an einer bestimmten Version harter Gitarrenmusik erfreut, ist größer als die individuellen Probleme der Band (Drogensucht und Depression). Frontmann, Gitarrist und Texter James Hetfield, 59, erzählt auf dem jüngsten Metallica-Album wieder von seinen persönlichen Traumata, sucht Hoffnung und Erlösung in der Musik.