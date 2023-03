Soul-Band Bad Ida mit „Hope Less“: Frühling in Wien

Während man schön langsam von der Winterdepression in die Frühjahrsmüdigkeit kippt, gibt es glücklicherweise Popmusik, die einen durch diese Übergangstage trägt. Jüngstes Beispiel: die Wiener Soul-Band Bad Ida, die soeben ihr Debütalbum veröffentlicht hat und dieses Gefühl zwischen Melancholie und Neustart jetzt in zehn ergreifende Soul-Miniaturen gießt. Verantwortlich für diesen Feldversuch in Sachen Emotionshaushalt einer Generation zeichnet die Wiener Sängerin Ines Dallaji, die mit den Musikern Marc Bruckner und Alexander Lausch versucht, eine Beschreibung dafür zu finden, wie sich das Leben, die Liebe und das Dazwischen so anfühlen, wenn aus frischen Trennungen („Please Let Me Cry“), toxischen Beziehungen („Where Have You Been“) und müden Herzen neue Abenteuer entstehen.