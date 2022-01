Michel Houellebecq: Der Zyniker vom Dienst meldet sich zurück

Das vorerst letzte Kapitel in Pauls Leben entfaltet sich zu Herbstende, wie im ersten Satz des Romans verkündet. Ein Mensch am Abgrund, von Houellebecq so ausführlich wie brutal in Szene gesetzt: „Zuerst spürte er den Sturz, der sich furchtbar in die Länge zog, den Schrecken, der ihm immer mehr den Atem nahm, je näher der Moment des Aufschlags kam. Dann fühlte er sich, als würde er den Aufprall bewusst erleben, die inneren Organe explodierten, die zerschmetterten Knochen durchbohrten das Fleisch, der Schädel wurde zu einer Lache aus Gehirnmasse und Blut; doch das alles war noch nicht der Tod, es war die Vorwegnahme des Leidens, das, so meinte er, ihm notwendigerweise vorausgehen müsse. Der Tod selbst könnte die dann folgende Phase sein, in der die Zugvögel das Fleisch aufpicken und verschlingen, angefangen bei den Augäpfeln bis hin zum Mark der gebrochenen Knochen.“ Der erste Gedanke von Prudence ist es dann, Paul in die Arme zu nehmen.

Der Satz in „Vernichten“ mit der meisten Sprengkraft versteckt sich allerdings im Abspann des Romans. Am Ende seiner Danksagung notiert Houellebecq: „Grundsätzlich sollten französische Schriftsteller nicht davor zurückschrecken, mehr zu recherchieren; es gibt viele Menschen, die ihren Beruf lieben und den Laien gerne erklären, was sie tun.“ Darauf folgt besagte Sentenz: „Ich bin glücklicherweise gerade zu einer positiven Erkenntnis gelangt; für mich ist es Zeit aufzuhören.“ Jammerschade, wenn die Krawallschachtel Houellebecq tatsächlich den Ruhestand anträte, der sanfte Wüterich der Welt abhandenkäme.