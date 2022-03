"Müll" von Wolf Haas: Brenner-Revue Nummer neun

Die Brenner-Bücher von Wolf Haas tönen seit der ersten Lieferung "Auferstehung der Toten" (1996) in einer Art sich gegenseitig ergänzendem Erzähldoppelklang: Brenner-Jargon trifft auf dramaturgisch überspannte Plots-was eine Literatur hoher (zuweilen überspannter) Pointen-Dichte und bizarrer Szenen ergibt. "Ob du es glaubst oder nicht"; "ganz ding"; "Mein lieber Schwan"; "Ja was glaubst du", "Aber interessant ist das schon": So lauten einige der Schreib-USPs des Salzburger Autors, die so nur in Brenner-Bänden zu finden sind.



Den klassischen Eröffnungssatz "Jetzt ist schon wieder was passiert" hat Haas mit dem siebten Brenner-Krimi entsorgt. Aber keine Angst: "Müll", der neue und neunte Brenner, klingt ein wenig wie eine willkommene Raubkopie der bisherigen Saga inklusive hoher Evergreen-Dichte: "Der Brenner natürlich Panik gekriegt, frage nicht."