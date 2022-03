Ai Weiwei: „Wie können Sie Ihren Kindern nur ins Gesicht schauen?“

Konzentriert lehnen Ai Weiwei und Elsy Lahner über den ausgedruckten Entwürfen zum Ausstellungskatalog. Der chinesische Künstler, geboren 1957 in Peking, und die Kuratorin der Albertina modern stehen an einem gigantischen Esstisch aus Holz, den Ai in seinem Atelier zum Arbeitstisch umfunktioniert hat. Lahner ist in den Alentejo im Süden Portugals gereist, um die letzten Details der großen Wiener Ai-Weiwei-Werkschau abzusprechen. Hier, zwischen idyllischen Hügeln und Steineichenwäldern, lebt der Konzeptkünstler und Menschenrechtsaktivist seit zwei Jahren in einem alten Landhaus im portugiesischen Hinterland.

Die Ausstellung, die „In Search of Humanity“ heißen wird, präsentiert zwischen 16. März und 4. September in der Gegenwartskunst-Dependance der Albertina am Wiener Karlsplatz rund 140 Werke aus über 40 Jahren, aus allen Schaffensperioden des Künstlers: von Ais ersten Fotoarbeiten, die in den 1980er-Jahren in New York entstanden, bis zu seinen aktuellen Arbeiten, den aus Lego-Bausteinen gefertigten Werken über das Flüchtlingsdrama in Europa, seinen Videos zum Ausbruch der Corona-Pandemie in Wuhan und zur Unterdrückung der Demokratie-Proteste in Hongkong. Mit dabei auch Ais neue Lego-Arbeit: eine saudi-arabische Flagge, die in arabischem Schriftzug die letzten Worte des 2018 in Istanbul ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi wiedergibt: „Ich kann nicht atmen.“

Ais Werke drehen sich um Zensur, Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Migration und Flucht. Natürlich fehlen in der Albertina modern auch seine berühmten „Überwachungskameras“ nicht oder die „Studies of Perspective“-Fotoreihe mit dem ausgestreckten Mittelfinger vor staatlichen Prestigeorten. Auch seine erstmals in der Londoner Tate Modern ausgestellte „Sunflower Seed“-Installation wird in Wien zu sehen sein. Ein Höhepunkt der Schau sind die sechs raumfüllenden „S.A.C.R.E.D“-Guckkästen, in denen Ai seine Haft nachstellte, nachdem das Regime in Peking ihn 2011 fast drei Monate lang eingesperrt hatte.