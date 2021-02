profil: Sie haben „Echt gute böse Lieder“ in Eigenregie eingespielt. Misstrauen Sie Ihren Kollegen? Sir Tralala: Es gibt verschiedene Herangehensweisen. Ich musiziere oft und gern gemeinsam mit anderen Leuten, einfach so, jeder bringt sich ein. Jedoch hätte ich so mein Konzeptalbum nicht umsetzen können. Ich hätte zum Beispiel Streicher organisieren und ihnen erklären müssen, wie das Stück funktioniert, damit sie das spielen, was in meinem Kopf ist. Da setz ich mich halt selber hin und spiel die Streicher ein, und experimentiere mit meinen Ideen. Mit den Soloalben ist es bei mir so: Mich beschäftigt etwas, oder ich hab eine Idee, dann kann es sein, dass ich um drei Uhr morgens aufstehe, ins Studio geh und an einem Song weiter arbeite. Wer kann frühmorgens spontan ein Orchester anrufen um mal eben ein paar Takes auszuprobieren? Ich hoffe außerdem, kein Musiker ist so irre, dass er sich mit mir für 12 Stunden im Studio einsperrt. Und dann ist das ja auch noch eine Frage des Budgets. So eine Produktion wäre für mich unbezahlbar, wenn ich nicht das meiste selbst machen würde.