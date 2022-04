Muss man den Stardirigenten Teodor Currentzis canceln?

Der Dirigent Teodor Currentzis ist sehr bekannt. Und sehr umstritten. Der 50-jährige Grieche mit russischem Pass wurde in den 1990er-Jahren in der legendären Petersburger Dirigentenschmiede von Ilja Msuin gehärtet. Seit 2004 baute er sich am Theater in Novosibirsk, seit 2011 in Perm sein eigenes Orchester samt Chor auf: Currentzis’ MusicAeterna residiert seit 2019 in einem alten Rundfunkgebäude in St. Petersburg. Seit 2018 ist Teodor Currentzis außerdem Chefdirigent des SWR Symphonieorchesters in Stuttgart.

Der Mann polarisiert, durch Auftritte in Springerstiefeln und Punk-Frisur ebenso wie durch seine düstere Aura, vor allem aber auch durch sein Musizieren. Er verstört und begeistert zur gleichen Zeit. Aber die Menschen wollen ihn hören, weltweit. Auch deshalb haben sowohl Markus Hinterhäuser für die Salzburger Festspiele als auch Matthias Naske, Intendant des Wiener Konzerthauses, Currentzis und seine Klangkörper zu einem Pfeiler ihrer künstlerischen Programme auserkoren. Man kann sich an ihm und seinem Stil reiben, nur eines ist er nie: alltäglich oder erwartbar.

Erwartbar war auch nicht unbedingt, dass ihn nun ein Shitstorm an Vorwürfen und Konzertabsagen ereilen würde. Aber eben weil sich an ihm die Geister scheiden, sehen manche Publizisten jetzt die Möglichkeit, ihn sturmreif zu schießen – weil sich Currentzis bislang nicht ausdrücklich zum Ukraine-Krieg positioniert hat und weil sein freies Orchester von der halbstaatlichen VTB-Bank gesponsert wird, die auf der EU-Sanktionierungsliste steht. Eine solche Finanzierung lässt sich nicht sofort ändern und lösen. Es braucht Zeit, sich neu aufzustellen, große Organisationen neu zu fundamentieren. Auch Sponsorengeld ist selten blütenrein, in Russland schon gar nicht. Derzeit können selbst die Salzburger Festspiele ein Lied davon singen.

Der pseudomoralische Druck der medialen Scharfmacher hatte Konsequenzen: Am Freitag zog sich Naske aus dem Stiftungsrat des russischen Orchesters zurück, zudem wurden bereits erste MusicAeterna-Konzerte gecancelt. In Wien sogar ein Benefizkonzert für die Ukraine im Konzerthaus.