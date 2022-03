Der weibliche Blick hat immer noch das Zeug zur Subversion. Als Gegenvorschlag zur dominanten, bedenkenlos akzeptierten männlichen Perspektive im Kino lässt er die Welt, die Dinge des Lebens anders wahrnehmen. Die Regisseurin Céline Sciamma, 43, bietet in Filmen wie "Mädchenbande" (2014) und "Porträt einer jungen Frau in Flammen" (2019) offensiv Alternativen zum chauvinistischen Blick an; ihre Filme sind stets auch Interventionen in Sachen Geschlechtergerechtigkeit.



"Petite Maman", ihr jüngstes Werk, berichtet in ätherisch-naturalistischem Stil von einem Fantasieereignis: von der Zeitreise einer Achtjährigen zurück an die Seite ihrer Mutter, als diese so alt war wie sie selbst. Die Begegnung der beiden Kinder, buchstäblich auf Augenhöhe, ohne Hierarchien, definiert das Mutter-Tochter-Verhältnis liebevoll neu.



Je erfolgreicher Sciamma wird, desto zerbrechlicher und stiller scheint ihre Arbeit zu werden. "Petite Maman" ist ein zurückhaltender Film, eine kleine Produktion ohne große Dialoge und auftrumpfende Musik. "Nur weil ein Werk nicht teuer produziert wurde, heißt das ja nicht, dass auch seine Wirkung klein wäre",erklärt Sciamma im Rahmen des (sinnträchtig am Weltfrauentag stattfindenden) profil-Interviews: So sei "Petite Maman" eher "ein sehr unbescheidener Film",denn er verlange einiges an Interpretationsarbeit. "Ich lege es darauf an, dass man meine Filme nach Hause mitnimmt, sie sollen hartnäckig sein, in den Köpfen bleiben. Denn sie können einem helfen, mit dem Leben fertigzuwerden."