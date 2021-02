Neue Alben: Calexico – "The Thread That Keeps Us"

Mariachi-Trompeten, simple Elektrobeats, Pathosrefrain, Indiedisco: kein Song spiegelt den Arbeitsethos der Post-Country-Helden Calexico so schön wider wie die aktuelle Singleauskopplung „Under The Wheels“. Stillstand wollte sich das Duo aus Arizona, das mit ständig wechselnden Begleitmusikern arbeitet, nie leisten. Joey Burns und Jon Convertino sind seit ihrem Low-Budget-Debüt „Spoke“ (1997) Getriebene, für die es nur eine Richtung geben kann: immer vorwärts. Auf ihrem neunten Album „The Thread That Keeps Us“, aufgenommen im Norden Kaliforniens, findet Calexico neue Spuren in ausgefahrenen Straßen; überlebensgroße Mammutbäume, steile Klippen, raues Pazifikwetter. Und natürlich ist der Albumtitel nicht nur eine Anspielung an die Naturgewalt, die ohnehin außer Kontrolle geraten scheint, sondern ist zutiefst politisch zu verstehen. Unter dem aktuellen Präsidenten formiert flammt auch unter alteingesessenen Bands der Protestwille wieder hoch. Das ist gut und wichtig – und hört sich immer wieder verblüffend frisch an.