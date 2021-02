Neue Alben: Isolation Berlin – "Vergifte dich"

Der Ausweg aus der Isolation Berlin führt über Wien: „Mitten in Berlin, träume ich von Wien“, singt Tobias Bamborschke im Eröffnungssong „Serotonin“, nur um noch schnell eine Abkürzung über die Getränkeabteilung im Supermarkt zu nehmen. „Wenn du mich suchst, du findest mich am Pfandflaschenautomat. Da hol ich mir zurück, was mir gehört.“ Die großen und die kleinen Alltagsabenteuer liegen bei der vierköpfigen Berliner Band, die soeben ihren zweiten Longplayer „Vergifte dich“ veröffentlicht hat, eben sehr nah beieinander.