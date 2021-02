Neue Alben: Vampire Weekend – "Father of the Bride"

Bei dem 35-jährigen Koenig, der seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile von New York ins sonnige Los Angeles verlegt hat, klingt die neue Melancholie in der Vorabsingle „Harmony Hall“ dann so: „I don’t wanna live like this / But I dont’t wann die“ – und bringt damit das ganze Gefühlschaos seiner Generation auf den Punkt: Wie soll man am Ende der Zehnerjahre richtig leben, wenn die nächste Krise schon an die Türe klopft?