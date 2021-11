Neue Kinofilme: Narbe, Riss und Knochenbruch

Als die Exekutive der Blutspur, die sie hinterlässt, zu folgen beginnt, gerät die Flüchtige, mit männlichem Styling und metallischem Baby im Bauch, in ein ungeahntes neues Leben: Ein alternder, mit Steroiden gestählter Feuerwehrhauptmann (dargestellt von dem Charakterdarsteller Vincent Lindon) meint in der Heimatlosen seinen seit zehn Jahren abgängigen Sohn zu erkennen, nimmt sie bei sich auf und lässt sie, als queeren Fremdkörper, in seiner Macho-Truppe arbeiten. „Titane“ besitzt, trotz seiner absurd anmutenden Story, eine gewisse biografische Authentizität: Die wortkarge Hauptfigur des Films, Agathe Rousselle, ist dessen Energiezentrum, finster-charismatisch und auf deviante Weise fotogen; Rousselle definiert sich selbst als „nicht-binär“, als Mensch außerhalb der etablierten zweigleisigen Geschlechterordnung.

Zwei junge Filmemacherinnen also, die als Speerspitze eines neuen, buchstäblich schlagkräftigen, die ausgetretenen Pfade verlassenden feministischen Kinos gelten, jagen in ihren jüngsten Filmen kühne Frauen durch toxische Männerwelten. Zhao und Ducournau gehen mit ihren gewagten neuen Produktionen jedoch in sehr verschiedene Richtungen: Die eine überhebt sich als gefeierte Indie-Königin an einer Industrieproduktion, der anderen gelingt ein durchgedrehter, geschlechterpolitisch angriffiger Thriller, der in Cannes vor wenigen Monaten sogar mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde.