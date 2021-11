ABBA-Comeback „Voyage”: Für immer jung

40 Jahre. Eine Ewigkeit, vor allem in der Popmusik. Versteht man Unterhaltungsmusik-Stars, diese öffentlichen Heldenfiguren, als Projektionsfläche, als Gespenster, die nicht zu fassen sind, dann ist das überraschendste Comeback der Popgeschichte wohl nichts anderes als die logische Konsequenz ihres bisherigen Schaffens. Die Idee ABBA erschaffen sich die Hörerinnen und Hörer schon selbst. Was bleibt sind die Hits, die man immer wieder hören kann, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. So ist es nur folgerichtig, dass die vier Originalmitglieder, mittlerweile in ihren Siebzigern, im kommenden Jahr zwar wieder Konzerte geben werden, dafür aber nicht selbst auf der Bühne stehen müssen. Als sogenannte Avatare, also computergenerierte Abziehbilder ihrer selbst, die ihren jungen Versionen in Aussehen und Mimik bis aufs letzte Haar gleichen, werden Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson Abend für Abend, begleitet von einer zehnköpfigen Band, in ihrer eigenen Londoner Arena auftreten.