Ohne ihn: Besuch in Hermann Nitschs Lebens- und Arbeitsort

Im Dorfgedächtnis werden wohl auf unabsehbare Zeiten Bilder wie diese bleiben: Wie Nitsch auf einem seiner wechselnden Mofas durch die Dorfstraßen knatterte, weißer Helm, das Bartgezausel durch den Fahrtwind in einen rechten und einen linken Ballen halbiert. Wie Nitsch im Wirtshaus und in der Kellergasse den gezuckerten Wein scheute wie den Teufel. Nitsch, der Dopplerliebhaber. Die Pfaue von Schloss Prinzendorf, die immer wieder Ausflüge ins Dorf wagten. Wie Nitsch, mit einem Wort, sehr viel Leben in den Weiler brachte.

Prinzendorf ist nicht die Welt. Die brachte Nitsch mit seinen Sechstagespielen nach Prinzendorf, in dieses unregelmäßige Häusergewürfel mit Schloss unter einem großen Himmel. 1971 hatten Nitsch und seine damalige Frau Beate das Anwesen als Ruine erstanden. Nitsch, sagt der Bürgermeister, habe sich nie als Landgraf gefühlt und sich auch nie so benommen. Arzt und Höller nicken synchron. Die beiden haben den besten Blick auf das Dorf, nicht nur geografisch. Später werden der Bürgermeister und sein Stellvertreter in der sanften Weite des Weinviertels stehen, umgeben von träge rotierenden Windrädern, im Rücken den Weinkeller von Schloss Prinzendorf, im Blick das Nitsch-Schloss. Arzt war sein Arbeitsleben lang Bankangestellter. Er kennt sich mit Zahlen und Ziffern aus. Er ist nicht unfroh darüber, dass Bagger im Garten des Anwesens mit der Anschrift Prinzendorf 1 gerade damit begonnen haben, Erde für die geplante Totengruft auszuheben. Es schade nicht, sagt Arzt, wenn in Prinzendorf wieder viel mehr Autos mit internationalem Kennzeichen parkten. Höller nickt.