ORF-Kulturmontag: „Solange Manker Quote bringt, wird er eingeladen werden“

Im gestrigen ORF-Interview befand er: „Es ist natürlich bedauerlich, dass nur die Kritiker und die Kleingeister und die Blockwarte zu Wort kommen.“ Er schimpft über Schauspieler:innen als „AMS-Zombies“, wirft dem Moderator vor, noch nie in einem seiner Stücke zu Gast gewesen zu sein („Sie waren noch nie in meinen Stücken, Herr Schneeberger“).

Manker gegenüber sitzt Meike Lauggas von der Anlauf- und Beratungsstelle für Film- und Fernsehschaffende („we_do“). Der Verein berät in Fällen von Machtmissbrauch, Ausbeutung und Belästigung. Schon zu Beginn des Interviews kritisiert Lauggas die Einladung des Theatermachers: „Es wäre wichtig, dass die Kontexte – das was hier als strukturelle Bedingungen Thema war – auch benannt werden. Strukturelle Bedingungen heißt, dass die Personen, die die Macht für Entscheidungen haben, auch für diese Entscheidungen zur Verantwortung gezogen werden. Und eine Entscheidung ist es, bei allem was wir wissen (...), dass so jemand wieder eine Bühne bekommt.“

Auf profil Nachfrage sagt sie heute: „Es ist das eine, Manker für seine Aussagen diesen Raum zu geben, aber unverantwortlich, sie heute auch noch in weiteren ORF-Kanälen unüberprüft zu wiederholen. Damit werden weitere mögliche Verletzungen von Personen billigend in Kauf genommen. Journalistische Sorgfaltspflicht bedeutet, den in der Öffentlichkeit Beschuldigten ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, aber auch, gerade in und nach einer Livesendung, das kritische Hinterfragen seiner Rechtfertigungen und Wortwahl angesichts der substanziellen Anschuldigungen.“

„Keine Bühne für Täter”

Die Kritik an der Einladung Mankers ist keine neue. Schon im Vorfeld der Sendung beanstandete das Kollektiv „dieRegisseur*innen“, eine Kooperative von ca. 70 Filmemacher:innen: „Welche journalistische Erkenntnis in der Debatte über Machtmissbrauch erwartet sich die Redaktion des ORF Kulturmontag, wenn sie Paulus Manker für ein Live Gespräch ins Studio einlädt? Tätern medial eine Bühne zu bieten, ist ein fatales Zeichen. Sowohl an die, die so mutig sind, sich öffentlich oder vertraulich zu dem Machtmissbrauch, den sie erfahren mussten, zu äußern; als auch an die, die aus vielen nachvollziehbaren Gründen schweigen.“ Eine Fernsehsendung sei kein Gerichtssaal; wenn es um eine Beweisführung für Schuld oder Unschuld gehe, dann habe diese vor Gericht stattzufinden.