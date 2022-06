Dass die #MeToo-Bewegung nun wieder neues Leben eingehaucht bekommt, ist einer Österreicherin zu verdanken. Vergangenes Wochenende machte die Wiener Regisseurin und Drehbuchautorin Katharina Mückstein, 40, über ihr Instagram-Profil Übergriffe und Demütigungen aus ihrer eigenen Ausbildungszeit öffentlich. Seitdem wird immer deutlicher sichtbar, wie tief verwurzelt sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch in der österreichischen Film- und Theaterszene zu sein scheinen. Unter anderem berichtete Mückstein von ihrem ersten Job beim Film. Sie schreibt: „Beleuchter bringt mich jeden Tag zum (heimlich) Weinen durch Beleidigung meines Körpers und sagt mir am Ende, dass er mich ficken will.“ Sie war damals gerade 19 Jahre alt. Ihr Aufschrei hat in der Film- und Theaterszene viel losgetreten. In einem Interview mit dem Radiosender FM4 erzählte die Regisseurin jetzt der Journalistin Alexandra Augustin, dass sie eigentlich nur ein paar Rückmeldungen erwartet hätte – nach kürzester Zeit hätte sie aber hunderte Erfahrungsberichte erhalten. Mückstein teilt manche der Vorwürfe seitdem anonymisiert auf ihrem Instagram-Profil; in den Storys werden Übergriffe an Filmsets, am Theater und an der Filmakademie Wien geschildert. Manche Darstellungen seien so explizit und schockierend gewesen, erzählt die Regisseurin, dass sie davon abgesehen habe, sie öffentlich zu teilen. Täter werden indes keine genannt, das juristische Risiko sei zu groß.