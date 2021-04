Realität und Fantasie kippen in diesem Kammerspiel gefährlich ineinander, Zeit, Raum und Identitäten werden instabil, und am Ende steht der tragische Verlust des Selbst: "Who exactly am I?", fragt der alte Mann zerrüttet seine Pflegerin. Der französische Dramatiker Florian Zeller hat mit "The Father" sein eigenes Theaterstück fürs Kino neu moduliert. Der Film spielt clever mit der Wahrnehmung seines Publikums, dem er die Simulation einer fortschreitenden Demenz zumutet und dabei die Sicherheit einer scheinbar "objektiven" Filmerzählung entzieht.



Das Ergebnis ist ein zu gleichen Teilen komischer, bitterer, gespenstischer, vor allem aber tieftrauriger Absturz in den Abgrund eines schnellen Gedächtnisabbaus. Anthony Hopkins ("Das Schweigen der Lämmer") und Olivia Colman ("The Crown"; "The Favourite") spielen den mit seiner Situation hadernden Vater und dessen verzweifelnde Tochter. Beide sind für ihre Leistungen in "The Father" oscarnominiert, Hopkins als bester Hauptdarsteller, Colman als beste Nebendarstellerin.