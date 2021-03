Zehn Oscar-Nominierungen für Netflix-Film "Mank"

"Mank" ist eine Zeitreise, den Texturen eines verflossenen Kinos verpflichtet. Schon der Vorspann des Films rollt, wie eine Botschaft aus einer anderen Welt, schräg über den schwarzweißen Himmel, ohne jede Ähnlichkeit mit anderen Netflix-Aktualitäten. Auf den ersten Blick. Denn das Bildformat ist mit 16:9 dann doch den Flatscreens angepasst, und auch die Musik, das synthetische Orchester, das die Nine-Inch-Nails-Rocker Trent Reznor und Atticus Ross entfesseln, scheint nicht recht zu passen. Und während Fincher Bildkompositionen aus "Citizen Kane" digital nachstellt, wird etwas offensichtlich: Das Unterfangen, via Flashback-Serien und Rückprojektionen eine stilistisch möglichst weitreichende Hommage an Welles' Klassiker herzustellen, ist unter Netflix-Bedingungen paradox. Wer über "Citizen Kane" in dessen Stil und Formen sprechen will, produziert einen verspiegelten Irrgarten, aus dem kaum wieder herauszufinden ist.



Mimikry betreibt "Mank" auch in anderer Hinsicht. Jack Finchers Drehbuch folgt der mehr als umstrittenen Position, die von der angriffslustigen Filmkritikerin Pauline Kael in ihrem Buch "Raising Kane" 1971 eingenommen wurde: Der narzisstische Welles, so der Tenor ihres Essays, habe sich zeitlebens zum Mastermind hinter "Citizen Kane" erklärt; in Wahrheit aber sei die entscheidende Vorarbeit allein Mankiewicz' Verdienst gewesen. Kaels Schrift verteidigte den sprichwörtlichen "genius of the system" gegen die neue, aus Frankreich importierte Autorentheorie: Hollywoods legendäre Filme seien im Teamwork entstanden, nicht durch die Kunst gottgleicher Einzelkämpfer. So korrekt diese Diagnose an sich ist, so verfehlt war die (von Kael kaum recherchierte) These, dass Welles an Drehbuch und Erfolg seines Films kaum beteiligt gewesen sei. "Mank" folgt ihr dennoch sklavisch. Es ist trotzdem eine Freude, den vielen Ideen und großen Szenen zu folgen, die Fincher (und sein Team) hier realisieren.

Mank, wie der Drehbuchautor genannt wird, ist ein abgeklärter, vielfach lädierter Antiheld: Wegen eines Beinbruchs bettlägerig, diktiert der Alkoholkranke das entstehende Buch einer Sekretärin, die jeden Geistesblitz augenblicklich notiert. Der Brite Gary Oldman, 62, spielt den in vielen Rückblenden erst 37-Jährigen als vor der Zeit Gealterten mit einer Virtuosität und Vielschichtigkeit, die allein schon die Auseinandersetzung mit diesem Film lohnen. Wie der Extrem-Comedian W.C. Fields schießt Mankiewicz seine Wortspiele und Pointen ab, während die Erzählung zurück in die mittleren 1930er-Jahre schweift, dabei illustrative Einblicke ins Innere des Hollywoodgetriebes gewährt, in die Writers' Rooms, Dinnerpartys und Schlangengruben einer in die Depression geratenen Illusionsindustrie. Fincher zeigt die nervöse Studioatmosphäre, während er en passant legendäre Zeitgenossen, etwa den Autor Ben Hecht, die Produzenten David O. Selznick und Irving Thalberg sowie den MGM-Boss Louis B. Mayer, auftreten lässt. Sie alle werden als Strategen und Zyniker nachgezeichnet, als Ideologen und Profitgeier. Und das zunächst fast liebevolle Verhältnis, das der Medienzar Hearst (Charles Dance) und dessen Langzeitgeliebte, die Schauspielerin Marion Davies (Amanda Seyfried) zu Mank unterhalten, wandelt sich in eine Story enttäuschter Freundschaft, eine Parabel von Rache und Verrat.