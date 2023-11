Paul Austers famoses Porträt eines halben Mannes

Zum Auftakt setzt es für Seymour Baumgartner kleine und große Niederlagen. Im Leben des 71-Jährigen häufen sich schmerzhafte Missgeschicke und Slapstick-Pannen: Die UPS-Fahrerin Molly, deretwegen sich der emeritierte Phänomenologe aus Princeton sinnlos Buch um Buch via Versandhandel zuschicken lässt, agiert bei der Paketübergabe an der Haustür, als würde sie ihn nicht mehr kennen. Später stürzt Baumgartner die Kellertreppe hinunter und verschrammt sich Gesicht und Füße. Insgesamt läuft es für Baumgartner, den so tölpelhaften wie einnehmenden Helden in Paul Austers neuem Roman „Baumgartner“, darauf hinaus, dass manchmal nichts schwerer zu ertragen ist als eine Reihe schlechter Tage. Am Ende wird bittere Bilanz gezogen: 411 Päckchen in zehn Jahren, geliefert von der reizenden Molly, Baumgartners UPS-Lichtgestalt, und noch immer keine Liebe in Sicht.

Mann in Flammen

Wohl auch deshalb, weil „Baumgartner“ ein Buch beständiger, leiser Trauer ist: Baumgartners Ehefrau Anna starb zehn Jahre zuvor beim Schwimmen durch eine „Monsterwelle“, seitdem laboriert er am „Phantomschmerz-Syndrom“: „Er ist ein menschlicher Stumpf, ein halber Mann, der die Hälfte seiner selbst, die ihn zu einem Ganzen machte, verloren hat, und ja, die fehlenden Gliedmaßen sind noch da, und sie tun immer noch weh, so weh, dass er manchmal das Gefühl hat, sein Körper sei drauf und dran, in Flammen aufzugehen und ihn zu verschlingen.“ Auster inszeniert seinen Roman als Lebensabschnittsstück eines verbitterten Mannes, der sich dem Publikum auf offener Bühne freimütig als Idiot, Feigling, alter Knacker, als schmerzgepeinigter, „verblödeter Trottel“ zeigt: Die hohe Kunst der Selbstbeschimpfung ist in diesem Roman – durchaus außergewöhnlich für Austers Verhältnisse – Programm. Im Umgang mit seinen Mitmenschen gibt sich Baumgartner ebenfalls nicht unnötig skrupulös, schwankt zwischen rhetorischem Haudrauf und Eiseskälte. Der unerbittliche Erforscher der empirischen Erscheinungen, der sein Leben der Sphäre des konkret Fassbaren gewidmet hat, sieht nach Annas Unfalltod sein Dasein in tausend Stücke zersplittern, bringt zehn leere Jahre hinter sich. La maladie d’amour. Ein halber Mann, eingetaucht in dunkles Gefühlsgebräu. Ein Abschiedsbuch, von Auster in exzellenter Kühle erzählt, und das alles andere als unlustig.

Im März gab Austers Ehefrau, die Schriftstellerin Siri Hustvedt, auf Instagram bekannt: „Bei meinem Mann wurde im Dezember Krebs diagnostiziert, nachdem er schon mehrere Monate zuvor krank war.“ Sie lebe seitdem an einem Ort, den sie „Krebsland“ nenne. Insofern erzählt „Baumgartner“ eine Geschichte, die vielleicht nicht ganz nach Zufall klingt.