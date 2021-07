Was wäre, wenn. Wo würde. Wie könnte. In Neonbuchstaben leuchten die Möglichkeiten des Konjunktivs gleichsam über diesem Roman, der Fergusons Lebensweg in Variationen erzählt. Was sich wie ein kühnes Experiment in Storytelling ausnimmt, kippt allerdings in die Travestie eines episch geblähten Romans mit vier nahezu voneinander separierten Erzählsträngen, die Fergusons Werdegänge in einer Vorstellung allzu einfacher Dialektik entwickeln: Glückskind und Pechvogel; Neureichen-Spross und Scheidungsopfer; Princeton-Schlauberger und Uni-Verweigerer; Halbwaise und Nesthäkchen; Frauenfreund und Homosexueller; Sportskanone und Stubenhocker; Grübler und Macher; Beziehungsgeschädigter und Siebter-Liebeshimmel-Anrainer; Querulant und Opportunist; Ein-Mann-Show und Statist; New-York-Stadtmaus und Vorstadt-Landmaus. Allen vier Fergusons ist lediglich gemein, dass sie ihr Glück im Schreiben suchen -als Journalist, Übersetzer, Romancier oder Prosa-Avantgardist. Fergusons Wandlungszwang begründet Auster mit erlesener Simplizität: "Ein Schmetterling fängt sein Leben als Raupe an, als hässlicher, kriechender Erdwurm, und eines Tages baut sich die Raupe einen Kokon, und nach einer bestimmten Zeit öffnet sich der Kokon, und heraus kommt der Schmetterling, das schönste Lebewesen der Welt."