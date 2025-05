Das Olfaktorische ist eine oft übersehene Quelle der künstlerischen Inspiration. Wie sehr Düfte ihr Leben geprägt haben, wurde der Norwegerin Jenny Hval – Autorin („Gott hassen“), Visual Artist, vor allem aber Musikerin – erst bewusst, als sie plötzlich nicht mehr da waren. Als infolge der Pandemie keine Konzerte mehr stattfanden, fehlten nicht nur die zwischenmenschlichen Momente, sondern auch deren geruchliche Begleitung: Schweiß, Tschick und Co.

Hval kompensierte den Verlust mit einer neuen Obsession für Parfums – vor allem für eines, das sich tief in ihre Erinnerung einbrannte: „Iris Silver Mist“, komponiert von Parfümeur-Größe Maurice Roucel für den Designer Serge Lutens. Als kalt und stechend, zugleich sanft und schimmernd beschrieben, soll diese markante Duftmischung Natürlichkeit mit abstrakter Künstlichkeit verbinden – und könnte so kaum besser zu Hvals musikalischen Mixturen passen, die sie auf ihrem gleichnamigen siebten Studioalbum versammelt hat. Die Kompositionen sind von erheblicher Nebeligkeit, in den eher klassisch konnotierten Momenten finden Noten von Folk und Electronica zu formidabel feinsinnigem Pop.