Pop, Politik, Protest: Was bringt die Super Bowl Halftime-Show?

Während die Popwelt noch die Grammys verarbeitet und ungläubig auf den Rekord von Pop-Queen Beyoncé (32 Mal hat sie den wichtigsten Musikpreis bisher gewonnen) starrt, wundert man sich, was (Ex-)Popstar Rihanna („Umbrella“) im Schilde führt. In der Nacht auf Montag wird die 34-Jährige ihre Bühnenauszeit vorerst unterbrechen und die Halftime-Show des Super Bowls in Arizona bestreiten. Das Endspiel um die US-amerikanische Football-Liga NFL ist seit Jahrzehnten viel mehr als ein schnödes Sportereignis (mit weltweit 800 Millionen Zuseherinnen und Zusehern), sondern ein Spektakel, das ikonische Konzertmomente hervorbrachte (Gänsehaut: Superstar Prince 2007 im strömenden Regen) – und auch gerne als Bühne für subtile politische Statements herhalten muss. Wie Beyoncé 2016 mit ihrer Black-Lives-Matter-Hymne „Formation“ gegen Rassismus, Sexismus und alte weiße Männer angesungen hat, ist bis heute unerreicht.