Quetsch mich aus! Neues von der US-Musikerin Sophia Kennedy

Kann es sein, dass eine Angst, die wohl jeder schon verspürt hat, noch nie explizit in einem Popsong aufgegriffen wurde? Nicht abschließend verifizierbar, aber gut möglich. Die in Hamburg lebende US-Musikerin Sophia Kennedy hat dieser Angst jedenfalls nun ein exemplarisches Stück Musik gewidmet: der konkreten Paranoia, den Herd nicht ausgeschaltet zu haben, bevor man das Haus verlassen hat. Der Song „Hot Match“ ist aber nicht allein doppeldeutig benannt, er wurde auch mit guter Resträtselhaftigkeit ausgestaltet: „Firefighters stand in front of my door / Do you live here? / I don’t know anymore.“