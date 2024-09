Eine Kunst der ausgleichenden Gerechtigkeit ist notwendig, wenn man von den systematisch blockierten Karrieren hochbegabter Künstlerinnen der 1960er- und 1970er-Jahre erzählen will: In Wiens ältestem Kino, den seit 1905 existierenden, inzwischen liebevoll generalsanierten und exquisit programmierten Breitenseer Lichtspielen (BSL) im 14. Wiener Gemeindebezirk, kann man morgen, Donnerstag, das bisherige filmische Gesamtwerk der Künstlerin Christiana Perschon erleben.

Die Regisseurin, Jahrgang 1978, arbeitet seit rund zwei Dekaden schon an einer lyrisch-dokumentarischen Form der Annäherung an ältere Künstlerinnen; sie erforscht entschieden weibliche Perspektiven, arrangiert zwischenmenschliche Begegnungen streng filmisch. Christiana Person drückt es so aus: Sie arbeite an einem „performativen feministischen Archiv in Bewegtbildern“. Als „absolute Einzelarbeiterin“ charakterisiert sie sich selbst. „Mir reicht es, dass sich vor der Kamera eine weitere Person befindet. Das ist ohnehin schon eine Öffnung.“ Tatsächlich geht sie in einen subtilen Austausch mit ihren Protagonistinnen, und sie denkt dabei stets auch den Kamerablick mit, der zwischen den Porträtierten und der sie Porträtierenden steht.

Morgen um 18:15 Uhr startet im BSL die erste Vorführung, man zeigt Christiana Perschons bislang einziges abendfüllendes Werk, „Sie ist der andere Blick“ von 2018: Darin spürt sie den Arbeiten und Persönlichkeiten zentraler österreichischer Kunstpionierinnen nach, die viel zu spät jene Würdigung erfahren haben, die ihnen zusteht: „Sie ist der andere Blick“ umkreist, in der Interaktion mit Renate Bertlmann, Linda Christanell, Lore Heuermann, Karin Mack, Margot Pilz and Iris Dostal, auf sinnliche, fast taktile Weise deren Ästhetiken und Weltsichten.